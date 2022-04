Les dégâts collatéraux de l’affaissement de la RN524 à Neufvilles

Bien sur, l’effondrement de la RN524 aurait pu être bien pire. A l’époque, à la fin du mois de juin 2021, les dégâts sont impressionnants mais ils ne sont que matériels. Mais un peu moins d’1 an après les faits, les habitants de Neufvilles, section de la commune de Soignies, disent vivre un véritable cauchemar. Ils ont lancé une pétition pour que la RN524 soit réparée au plus vite.

La peur sur un vélo

Sarah Van Dycke nous reçoit chez elle. Elle habite Neufvilles depuis une vingtaine d’années. Sa maison se situe le long d’une petite route de campagne, la rue Hubermont. Une rue autrefois calme et paisible. Elle est désormais empruntée par les camions et les voitures. "Depuis l’effondrement de la RN524, les déviations se font via les petites routes de campagne. Ma rue en fait partie." Habituellement, il fait bon vivre dans cette rue. On le devine aisément. La rue est étroite et serpente à travers champs. "Avant, je n’hésitais pas à m’arrêter avec ma voiture devant la maison de ma voisine. On papotait. Aujourd’hui c’est impossible, je créerais de véritables bouchons. Quand je vois un petit garçon à vélo prendre la rue en sens unique, j’ai peur".

Trafic assez dense

Désormais, le ballet des voitures et des camions est incessant. "Ça démarre dès 5h30 du matin. Les camions font trembler la maison. Ils roulent à vive allure. Des fissures commencent à apparaître dans ma maison." En principe seuls les camions de moins de 5 tonnes peuvent emprunter les routes de campagne. "Mais il y a quelques jours mon mari a arrêté un camion de 60 tonnes. On n’en veut pas au chauffeur. Le pauvre n’était pas de la région. Il ne parlait pas français. Mais la situation devient vraiment intenable." Ce trafic assez dense s’explique par l’activité économique de la région. Soignies est réputée pour sa pierre bleue. C’est ce qui explique la présence massive des camions. "Il y a aussi des touristes qui prennent la direction de Pari Daiza."

Quelle solution ?

Pour trouver une solution à l’effondrement de la RN524, il faut frapper à la porte du SPW. Mais vu l’ampleur des dégâts, la procédure de réparation est longue. Sarah Van Dycke a eu plusieurs fois des contacts avec les fonctionnaires wallons. "Ils ne veulent pas faire n’importe quoi. Le trou est survenu à cause des inondations de l’été dernier. Les études se terminent seulement pour comprendre ce qu’il s’est passé et comment réparer. Mais on n’annonce pas de retour à la normale avant la fin 2023. Et encore si tout se passe bien. C’est beaucoup trop long."

Alors les habitants ont lancé une pétition demandant aux politiques wallons d’accélérer la procédure.

Que fait la commune ?

Les habitants de Neufvilles se tournent aussi vers la commune. "La commune doit au moins réduire la vitesse des véhicules sur nos petites routes de campagne." Un message visiblement reçu cinq sur cinq par la bourgmestre de Soignies, Fabienne Winckel : "On comprend bien la détresse des habitants. C’est pourquoi nous avons commandé un casse vitesse. Mais avec la pénurie des matières premières, ce casse vitesse tarde à arriver. On a aussi installé des analyseurs de trafic afin d’identifier le nombre et le type de véhicules qui circulent sur les routes de campagne. On ne sait malheureusement pas promettre autre chose car on ne sait pas faire d’autres déviations."

La balle est dans le camp de la commune et des fonctionnaires wallons.