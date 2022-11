Les défis qui attendent Charleroi? "Décoincer les joueurs mentalement et trouver un renfort offensif"

Alors, le retour de Felice Mazzu du côté du Mambourg? "C'est bien pour les deux parties. C'est bien pour Felice Mazzu de se ressourcer après ses petites vacances, de retrouver la maison. Je pense que ça va lui faire du bien. À Charleroi aussi je pense que ça va faire du bien de retrouver une figure qui est très forte psychologiquement. Felice Mazzu, c'est vraiment son point fort. Et c'est ça qui coince un peu dans la tête des joueurs de Charleroi, on a pu le voir en Coupe de Belgique face à Seraing, ça s'effondre. Je pense que c'est là où est le problème à Charleroi. C'est mentalement pour l'instant qu'il y a un petit souci. Il y a ce petit souci de stress dès que les résultats ne sont pas bons."

Pour Benjamin, certaines réclamations des supporters sont légitimes, mais il n'est pas forcément facile d'y répondre : "Alors évidemment qu'on peut parler du mercato de Charleroi. De Mehdi Bayat, du fait que les attaquants qu'il y a maintenant ne sont pas à la hauteur de ceux qui étaient là avant. Et que l'argent qu'ils ont reçu n'a pas été dépensé. Je suis d'accord avec tout ça, mais ce n'est pas si simple de trouver un bon attaquant les yeux fermés. C'est ce qu'il y a de plus cher, de plus rare. Donc c'est là où on se trompe le plus souvent. Si on regarde les autres clubs de D1, ce n'est pas gagné non plus à ce poste-là. Regardez le Standard, Anderlecht, ... Ce n'est pas évident, c'est ce qui fait la différence, tous les clubs sont à la recherche de ce profil-là, et Charleroi ne l'a pas encore trouvé. Ils avaient bien bossé les années précédentes. Là ils se sont plantés. Donc il faut qu'ils travaillent dans ce secteur-là."

"Décoincer les joueurs mentalement et trouver un renfort offensif" c'est le défi qui attend le Sporting de Charleroi dans les semaines à venir.