Les défis de l’enseignement face à ce tsunami de l’intelligence artificielle

Je vais vous parler du Wall Street Journal, de Chat GPT et surtout de vos enfants, ceux à naître et ceux qui sont déjà nés. Le lien entre les trois sujets est extrêmement fort.

D’abord, je vous donne un chiffre 90 milliards de dollars. C’est la valorisation aujourd’hui d’Open AI, la maison mère de Chat GPT. Cette boîte était valorisée à 29 milliards de dollars en décembre dernier. Elle a donc triplé de valeur en moins d’un an, alors qu’en 2022, elle perdait encore 500 millions de dollars par année. Ce n’est plus le cas puisqu’avec sa version payante, elle va pouvoir dégager 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2023. Et ce n’est que le début. Alors ces chiffres cités par le Wall Street Journal montrent que Microsoft a fait une très belle affaire en entrant dans le capital d’Open AI. Toujours d’après le Wall Street Journal, Microsoft serait donc le plus gros actionnaire de Chat GPT, puisqu’elle aurait 49% du capital de sa maison mère. C’est la raison pour laquelle Microsoft a pu intégrer aussi vite et aussi facilement tous ses outils d’intelligence artificielle dans Word et dans Excel, et même dans son moteur de recherche Bing. Je ne vous parle même pas de ce que sont en train de faire les rivaux comme Google ou Amazon en matière d’intelligence artificielle. Et c’est là justement où j’en viens à nos enfants. L’excellente lettre d’information TT rappelle les défis auxquels devra faire face l’école face à ce tsunami de l’intelligence artificielle qui risque tout simplement de la bousculer pour ne pas dire la rendre inutile...