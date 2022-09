Les défibrillateurs de rue débarquent à Liège

Mais encore faut-il savoir s’en servir. Ce n’est guère compliqué, mais les bons gestes, les gestes efficaces, s’apprennent. Des formations sont donc organisées. Comme l’explique Jacques Delchef, infirmier urgentiste et directeur de cours au niveau européen, "en moyenne, une ambulance met dix minutes pour arriver sur place, après un appel ; or, les dix premières minutes après un arrêt cardiorespiratoire sont cruciales, et chaque minute qui passe réduit les chances de survie : il est important de former les témoins qui voient quelqu’un s’effondre, il est important de former monsieur et madame tout-le-monde…"