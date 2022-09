Чотирилапі захисники | Les défenseurs à quatre pattes

Le 22 septembre à Kyiv, dans les locaux du Fairmont Grand Hotel Kyiv, de nouvelles stars ont foulé le tapis rouge.

Le Kennel Club d'Ukraine, avec le soutien de partenaires de longue date, a organisé la première cérémonie de remise des prix des "Défenseurs à 4 pattes"

Les meilleurs chiens de divers départements du secteur de la sécurité et de la défense de l'Ukraine ont été invités à la cérémonie. Ces chiens sauvent chaque jour des vies humaines, trouvent des mines, des objets explosifs et aident les combattants.

"Nous coopérons avec divers organes du secteur de la sécurité et de la protection de l'État ukrainien depuis de nombreuses années. Nos chiens deviennent souvent de vrais militaires de divers services et départements. Et lorsque la guerre a commencé et que certains de nos amis à quatre pattes ont changé leur carrière de chien d'exposition vers le service militaire, nous voulions vraiment les reconnaître et remercier d'une manière ou d'une autre ce "bataillon à quatre pattes" pour son service fidèle, qui protège et défend loyalement notre pays. Par conséquent, nous avons décidé de créer une telle cérémonie de remise de prix en guise de remerciement pour leur travail fidèle ", a déclaré le président du Kennel Club, Georgy Onishchenko.

L'invité d'honneur de la cérémonie étaient l'incroyable chien Patron, qui, comme la plupart des autres chiens, a changé sa carrière de chien d'exposition pour servir son pays directement en première ligne.