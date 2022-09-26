Чотирилапі захисники | Les défenseurs à quatre pattes

22 вересня в Києві в приміщенні готелю "Fairmont Grand Hotel Kyiv", нові зірки пройшлись по червоній доріжці.

Кінологічна Спілка України за підтримки наших багаторічних партнерів провела Першу Церемонію нагородження "Чотирилапі захисники".

На Церемонію були запрошені найкращі собаки з різних відомств сектору безпеки та оборони нашої держави, які впродовж останніх місяців кожного дня рятують людські життя, знаходячи міни, вибухонебезпечні предмети, допомагають нашим бійцям.

“Ми багато років співпрацюємо з різними органами сектору державної безпеки та охорони України. Наші собаки часто стають військовослужбовцями різних служб та відомств. А коли почалася війна, і дехто з наших чотирилапих змінили виставкову кар’єру на військову службу, ми дуже хотіли якось відзначити та віддячити за вірну службу цей наш “чотирилапий батальйон”, який віддано захищає та боронить нашу країну пліч-о-пліч зі своїми провідниками.

Тож було вирішено започаткувати таку церемонію нагородження як подяку за їхню вірну роботу” - відзначив Президент КСУ Георгій Оніщенко.

Спеціальними гостями церемонії став неймовірний пес Патрон, який так само як і більшість наших членів змінили свої виставочні кар’єри на службу своїй Державі безпосередньо на лінії фронту.