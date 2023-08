Les défauts supposés du télétravail, quelques arguments assez étonnants

Le livre sur l’impact sociétal des technologies dans lequel la philosophe spécialisée dans les problématiques d’entreprise Julia de Funès, la petite fille du fameux acteur Louis de Funès, écrit des choses extrêmement brillantes sur le télétravail. C’est vrai que les questions sur la pertinence du télétravail vont à nouveau resurgir. Alors le poncif habituel consiste à dire que le télétravail entame l’esprit collectif. Mais justement, selon Julia de Funès, c’est faux.

Selon elle, le télétravail renforce au contraire le collectif. C’est vrai qu’organiser des moments en collectif est plus compliqué avec le télétravail. Mais le télétravail n’empêche pas d’organiser ces moments collectifs. D’abord parce qu’en Belgique ou en France, rares sont les personnes à travailler cinq jours sur cinq en télétravail. Ensuite, parce que le présentiel n’a jamais garanti un collectif fort. Il n’y a qu’à regarder ces grandes surfaces de bureaux qu’on appelle open space et où les employés sont souvent à un mètre et demi de distance des uns des autres et préfèrent s’envoyer des mails pour officiellement ne pas déranger l’ensemble du plateau. Ce qui revient à faire du télétravail en présentiel, comme le souligne la philosophe Julia de Funès. Et puis l’autre attrait du télétravail, c’est qu’il rend désirable les rencontres en présentiel. Et comme elle le dit, le fait d’être privé de l’autre attise les retrouvailles. Il suffit d’ailleurs de se souvenir du plaisir que les gens ont eu à se retrouver après avoir été confinés plusieurs mois ou plusieurs semaines…