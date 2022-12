Les décorations de Noël, tout un symbole

Et les décorations ? Avant de mettre des boules dans le sapin, on y mettait des pommes. Tiens donc, ça ne vous rappelle rien ? L’arbre, la pomme, Adam et Eve… Eh oui, cela renvoi encore à la Bible.

On mettait aussi des sucres d’orge, des noix et autres dans ce sapin pour symboliser l’abondance du paradis. Mais pourquoi est-on passé de la décoration à base de pommes à ces boules en verre soufflé – qui ne manquent pas de tomber et se briser – ?

Il semblerait qu’une pénurie de pommes au milieu de 19e siècle soit passée par là.