Les décorations de Noël sont déjà là : faut-il attendre ou éclairer différemment en temps de crise énergétique ?

Au tarif actuel, ces illuminations ont un coût dont le consommateur doit tenir compte : "Mettre un minuteur déjà et acheter de la led quand on a encore de vieilles guirlandes. Les magasins ne vendent plus que ça". Côté consommateur par contre, même si l’électricité coûte cher, pas question de tout changer : "On peut garder ce côté festif mais sans abus", "On a des panneaux photovoltaïques, donc ce n’est pas un souci", "Pour moi Noël, c’est le sapin et ses illuminations, tant pis si je mange moins d’huîtres", "Vous savez, ça consomme quand même moins que sur les autoroutes", voilà les réactions de clients croisés dans les magasins.

Si l’esprit de Noël doit absolument être préservé, peut-être qu’une autre solution pour faire des économies sur les guirlandes serait en tout cas d’installer ou allumer ses décorations à Noël et pas au début du mois de novembre.