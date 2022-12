Les déclarations d’impôts de Donald Trump dévoilées au public après des années de bataille judiciaire

Les documents concernent les impôts payés par Donald Trump dans les années 2015 à 2020. D’autres présidents avant lui avaient volontairement dévoilé leurs déclarations de revenus et la somme des impôts payés au fil des années.

Comme déjà annoncé par la commission, les documents montrent surtout, dans le cas de Trump et de sa femme Melania, le peu d’impôts qu’ils ont payé dans les années avant et durant son mandat (2017-2021). Ils n’ont d’ailleurs, selon les documents, payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2020, et moins de 1.000 dollars en 2016 et 2017, par exemple.