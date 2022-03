Les décisions judiciaires seront bientôt disponibles en ligne

Le conseil des ministres a approuvé vendredi passé un projet de loi qui prévoit la création d'une base de données centrale contenant les jugements et arrêts prononcés par les cours et tribunaux, a annoncé jeudi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Elle devrait être opérationnelle au début de l'année prochaine.

Les décisions de justice sont publiques et doivent être consultables. Mais, actuellement, les copies imprimées des jugements et arrêts sont dispersées dans les différents cours et tribunaux du pays. Une première étape a été franchie en 2019 par une modification de la Constitution. Le projet de loi, qui doit encore passer par le Conseil d'État et l'Autorité de protection des données (APD), constitue la deuxième étape.

Vers une banque de données

L'ouverture de la banque de données se fera par phase. Ce n'est que dans un deuxième temps que les jugements et arrêts pourront être consultés par tout un chacun moyennant toutefois l'emploi de pseudonymes pour les personnes physiques.