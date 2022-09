Les déchets, une matière de prédilection pour le label indien Urban Darzi.

Basées à Kanpur et New Delhi, les équipes d'Urban Darzi, composées en partie d'étudiants, ne créent qu'à partir de ce qui existe déjà, en misant essentiellement sur "des pratiques de conception réfléchies et circulaires qui tiennent compte de la fonctionnalité, de la longévité et de la durabilité des produits recyclés". Un concept qui n'est en soi pas nouveau, la pratique de l'upcycling ayant explosé depuis le début de la pandémie, mais qui n'avait jusqu'alors jamais été ancré dans l'ADN d'une marque de mode.

"L'industrie de la mode doit être une source d'inspiration pour la société au lieu d'être une industrie de plus qui pèse sur l'environnement. Dans le but de construire une économie circulaire et de réutiliser efficacement tous les déchets qui nous entourent selon une approche honnête, responsable et transparente, nous vous invitons à faire ce voyage ensemble", peut-on lire sur l'e-shop de ce jeune label.