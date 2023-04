Les déchets toujours aussi nombreux au bord des routes : « ce sont des barakis ! »

Gants, chasuble et pince…Bernard et son groupe d’amis sont particulièrement enthousiastes, à l’idée de se rendre utiles pour l’environnement.

Comme chaque année, ils participent au " Grand Nettoyage ". Cette opération de communication et de ramassage collectif est organisée par Bewapp.

Plus de 110.000 personnes ont répondu bénévolement à l’appel pour prendre part à cette opération de nettoyage qui s’est tenue du 23 au 26 mars dernier. Parmi elles, un joyeux groupe de Profondeville qui n’en est pas à sa première expérience. " Je participe car j’aime la nature, j’aime mon village… et je pense que tout un chacun devrait avoir à cœur que son village soit le plus propre possible. Et puis surtout, je pense à mes petits-enfants qui, eux, sont appelés à vivre bien longtemps après moi et qui vont subir les conséquences de la pollution ", explique Bernard Guidet l’un des participants.