"Les déchets ont de la valeur" : au Kenya, le plastique devient brique.

Le projet n'est pas sans contraintes. Sur les sept grands types de plastiques, seuls quatre peuvent être recyclés en briques. Le PET (utilisé notamment pour les bouteilles, un des grands fléaux pour l'environnement) n'est pas compatible pour le moment mais l'entreprise espère trouver une solution. "Il est possible de faire plus, il faut faire plus. Nous ne sommes qu'une goutte dans l'océan", ajoute-t-elle.

Gjenge Makers veut se lancer sur le marché des maisons à bas prix en concevant des pavés qui pourront remplacer les briques, ciment et autres matériaux traditionnels. Un prototype est à l'étude dans le but de parvenir à réaliser une maison-témoin d'ici la fin de l'année. "Nous voulons être les leaders dans les matériaux de construction alternatifs. Le plastique est notre premier angle d'attaque", explique Matee.

Son travail innovant lui a valu des louanges, notamment lors d'un récent sommet de l'ONU à Nairobi, essentiellement dédié à la crise du plastique.

Gjenge Makers a également créé plus de 100 emplois directs et indirects. Une fierté pour Nzambi Matee, qui a ainsi pu aider à la fois des familles et l'environnement, une combinaison impossible dans son précédent travail. "Disons que je dors mieux", sourit-elle.