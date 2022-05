L'upcycling, qui se traduit par "surcyclage" en langue française, consiste à donner une plus-value à des objets ou matières destinés à être jetés, en vue de réduire les déchets et le gaspillage. Un procédé qui séduit déjà l'industrie de la mode, qui se sert des chutes de tissus et invendus, entre autres, pour créer de nouvelles collections mais aussi des cosmétiques, qui utilise les pépins, noyaux et autres déchets en partie issus de l'agroalimentaire pour l'élaboration des formules de ses nouveaux produits de beauté.

C'est désormais au tour de la parfumerie de se tourner vers cette tendance, qui repousse encore les limites de l'économie circulaire.

Pourquoi jeter des écorces de clémentine, voire des résidus de fraises, quand ces derniers peuvent entrer dans la composition de la future fragrance qui enivrera vos journées ? Nombreux sont les parfumeurs qui se tournent aujourd'hui vers les déchets pour concocter de nouvelles senteurs. Et si l'upcycling paraît très éloigné de l'image luxe et glamour de la parfumerie, il incarne en réalité le futur d'un secteur qui se réinvente pour devenir plus responsable et plus vertueux.