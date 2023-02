Les déchets issus de la médecine nucléaire bientôt recyclés dans le Limbourg

Présent à Mol, Erich Kollegger, le directeur de l’IRE (l’Institut des radio-éléments) ne cache pas sa fierté et son émotion : " Nous sommes témoins d’un moment historique. Nous sommes les premiers, dans le monde, à mettre en place une unité qui va récupérer l’uranium qui est encore utilisable dans les matières irradiées. Nous ne connaissons aucun autre pays qui effectue actuellement le recyclage de la matière irradiée pour fabriquer des radio-isotopes. "

Erich Holleger est d’autant plus enthousiaste que cette économie circulaire mise en place avec la construction de Recumo permettra de récupérer un maximum de l’uranium utilisé dans la fabrication de radio-isotopes. Il nous explique : " Lorsqu’on irradie des cibles, ce n’est jamais plus d’une semaine et on réalise la fission de très peu d’uranium 235. Globalement, ça veut dire qu’avec Recumo, nous allons récupérer 99% d’uranium valorisable. "