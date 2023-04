Les déchets alimentaires responsables d’énormes émissions carbone

En analysant les données quant à l’approvisionnement alimentaire, cette étude apporte des éléments nouveaux permettant de mesurer l’ampleur de l’impact des déchets alimentaires.

A noter qu’en termes d’approvisionnement, on évoque aussi bien la récolte que la production, le stockage ou encore le transport, la transformation et la vente. Les scientifiques ont ainsi pris en compte de la data provenant de la FAO (l’organisme de l’alimentation et de l’agriculture des Nations Unies) concernant pas moins de 164 pays et régions, pour une période courant entre 2001 et 2017.

Par ailleurs, les données de 54 produits alimentaires correspondant à quatre grandes catégories, que ce sont les céréales et les légumineuses, les viandes et les produits animaux, les racines et les plantes oléagineuses ainsi que les fruits et légumes, ont été épluchées.

Résultat, quand on combine les données associées à la Chine, l’Inde, les Etats-Unis et le Brésil, ces géants génèrent environ 44% des émissions mondiales quand on ne prend en compte que l’approvisionnement des déchets alimentaires produits.