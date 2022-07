Les déchets alimentaires humains, "une menace" pour les ours polaires

"Nous assistons à une augmentation lente et régulière des interactions négatives entre l'homme et l'ours polaire, alimentée en grande partie par la diminution de la banquise, qui pousse davantage d'ours sur le rivage pendant de plus longues périodes et dans davantage d'endroits", a déclaré Geoff York, directeur principal de la conservation de l'ONG Polar Bears International.

Dans cette nouvelle analyse, les chercheurs ont examiné comment la nourriture jetée, notamment dans les décharges, attire les ours polaires vers les communautés humaines et les met en danger. "Nous savons, grâce au monde des ours bruns et noirs d'Europe et d'Amérique du Nord, que les décharges constituent un énorme problème pour les ours".