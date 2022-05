Les décès sur les routes européennes fortement en baisse en 2020, selon Eurostat

En moyenne dans l’Union européenne (UE), 42 personnes par million d’habitants ont perdu la vie dans un accident de la circulation. La moyenne belge est un peu plus élevée, à 43 décès par million de citoyens. Dans l’UE, le taux de décès varie de 26,6 décès pour un million d’habitants sur les routes danoises à 85,1 en Roumanie.

Ce sont les passagers de voiture qui payent le plus lourd tribut. Ils représentent environ 44% des victimes mortelles des accidents de la route. Viennent ensuite les piétons (19%), les motards et leurs passagers (16%) et les cyclistes (10%).