Les décès de migrants en Méditerranée sont une "plaie ouverte dans notre humanité", déclare le Pape François

Les décès de migrants en Méditerranée sont une "plaie ouverte dans notre humanité", a déclaré dimanche le pape François, après une série de naufrages meurtriers.

Lors de la prière hebdomadaire de l’Angélus, le pontife de 86 ans a dit prier pour les 41 personnes portées disparues cette semaine, selon les témoignages de quatre rescapés secourus en mer et débarqués mercredi sur l’île italienne de Lampedusa.

François a rappelé "avec douleur et honte" les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU (OIM), qui a recensé samedi "au moins 2.060 morts" de migrants en mer Méditerranée depuis le début de l’année.

Plus de 1.800 de ces victimes ont péri en Méditerranée centrale, entre l’Afrique du nord et l’Italie, la route migratoire la plus meurtrière au monde.