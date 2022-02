Les décès à cause du Covid-19 augmentent de façon importante en Belgique, surtout chez les plus de 85 ans

Le virologue Steve Van Gucht l’a confirmé lors du point presse hebdomadaire de Sciensano : le pic de la cinquième vague, ou vague Omicron, est désormais derrière nous. Il a été atteint le lundi 24 janvier après de 76.000 cas en une journée, et une moyenne hebdomadaire qui a culminé à 52.237/jour le lendemain.

Mais la cinquième vague n’est pas terminée pour autant, a-t-il mis en garde : les contaminations augmentent encore chez les plus de 70 ans, et de façon importante chez les plus de 80 ans. Et on observe surtout une hausse rapide des décès, principalement chez les plus de 85 ans : "il convient donc de rester prudent lors de nos contacts avec des personnes âgées", recommande-t-il.

On enregistre actuellement 33 décès liés au Covid, soit une augmentation de 35% sur une semaine. Elle s’observe notamment dans les maisons de repos : une maison de repos sur 5 a signalé un foyer de plus de 10 personnes la semaine dernière. "Les décès restent bien plus limités qu’en 2020" a-t-il cependant souligné.

"C’est souvent à la fin de la vague qu’on voit le plus de problèmes" souligne Steve Van Gucht, le paramètre de la mortalité étant plus tardif par rapport aux autres.