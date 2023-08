Les débuts oubliés de Steve Jobs chez Atari

Voici l’histoire improbable des débuts insoupçonnés de Steve Jobs, ce gamin de 20 ans, un hippie qui débarque chez Atari en 1974, le fondateur du jeu vidéo moderne qui va indirectement donner Apple !

Je vous emmène en Californie à Sunnyvale, future Silicon Valley, en 1974. Steve, un hippie (c’est Bono lui-même qui l’a décrit en ces termes), squatte l’entrée d’Atari en tenant une version modifiée de Pong pour être jouable sur une télé. Rappel : Pong est alors un vrai phénomène social et culturel dans les lieux publics. Allan Alcorn, ingénieur en chef chez Atari, se demande quoi faire : appeler la police ou le faire entrer ? Et là, il le laisse rentrer. Au final, on peut dire que cette petite entrée a pavé la voie à tout ce qui a suivi.

Chez Atari, Steve Jobs croise la route du génie des ordis, Steve Wozniak alors chez HP. Ils relèvent le défi de Nolan Bushnell, le big boss d’Atari : réduire les puces dans la borne d’arcade de Breakout pour économiser des sous. En 4 jours, par passion, défi et amitié, Wozniak crée une version optimisée de ce jeu de casse brique culte.