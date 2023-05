Les débuts du groupe Yes et leur concert en Belgique

Aujourd'hui, je vous parle d'un groupe anglais magnifique qui a marqué les esprits et les oreilles au moment de la sortie du premier album. Il s'agit de Yes, un groupe exceptionnel qui s'est formé en juillet 1968 et qui a sorti un premier album en juillet 1969.

C'est un disque qu'on n'oublie pas visuellement, avec une pochette tellement simple mais tellement catchy. Et puis la musique a bouleversé énormément de codes. Pourtant, quand ce disque est paru, les ventes n'ont pas suivi. Mais peu importe. Le potentiel était tel qu'évidemment, Yes a démarré une carrière phénoménale.

Et le deuxième album est dans la lignée de celui ci. En réalité, c'est en 68 que le groupe s'est retrouvé au Speakeasy à Londres et Ahmed Ertegun du label Atlantic avait été invité. Il a été très impressionné et il a signé immédiatement ce groupe anglais qui a tourné en Angleterre et aux Etats-Unis avant la sortie de ce disque.

Personnellement, j'ai vu Yes à Bruxelles, au Palais des beaux arts en 69 qui assurait la première partie de Iron Butterfly. Le souvenir que j'en ai, c'est ce groupe aux sons incroyables. Je me souviens aussi que quand le changement de groupe a eu lieu, on a enlevé tous les amplis et les énormes haut parleurs de Yes et Iron Butterfly est remonté sur scène. Ils étaient déjà connu pour In-A-Gadda-Da-Vida et avait de tout petits amplis minimalistes. Et puis il y a eu cette jam à la fin entre Yes et Iron Butterfly à Bruxelles aux Beaux Arts... Un grand grand disque qui n'a pas pris une ride comme on dit.