Les débuts difficiles de Paul Onuachu à Southampton

Coïncidence ou pas, les Limbourgeois ont des difficultés depuis le mois de février. Genk reste sur bilan mitigé de 16 points sur 33 et l’écart avec l’Union Saint-Gilloise a littéralement fondu, relançant une course au titre que certains voyaient un moment pliée. Tolu Arokodare, acheté pour 5 millions d’euros en provenance d’Amiens, était son remplaçant désigné. Mais il est out pour de nombreux mois à cause d’une déchirure du ménisque au genou gauche fin février. De son côté, Aly Samatta n’est plus le joueur qui avait crevé l’écran entre janvier 2016 et janvier 2020 même s’il peut encore rendre de fiers services. Wouter Vrancken a même dû décaler Yira Sor ou Joseph Paintsil au poste d’attaquant quand ce dernier n’était pas présent. Même si on se refuse d’affirmer que le départ de l’international nigérian (16 sélections) a laissé un grand vide du côté du leader, force est de constater que c’est bien le cas. Mais Genk a toujours les cartes en main pour remporter son cinquième titre de champion de Belgique. Et Paul Onuachu les a aussi pour inverser la tendance et s’imposer en Angleterre.