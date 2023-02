Les débuts de Phil Collins au chant de Genesis en 1976, en images!

La setlist du contenu de la vidéo est la suivante :



Dance On A Volcano

Carpet Crawlers

The Cinema Show

Robbery Assault And Battery

Supper's Ready

I Know What I Like (In Your Wardrobe)

Los Endos

It

Watcher Of The Skies

Et la setlist complète de ce concert à Toronto le 31 mars 1976 est celle-ci :

Dance on a Volcano The Lamb Lies Down on Broadway Fly on a Windshield Broadway Melody of 1974 The Carpet Crawlers The Cinema Show Robbery, Assault and Battery White Mountain Firth of Fifth Entangled Squonk Supper's Ready I Know What I Like (In Your Wardrobe) Los Endos It Watcher of the Skies

Récemment, Robert Plant a remercié Phil Collins de l’avoir soutenu et aidé à la fin de l’aventure Led Zeppelin.

Phil Collins avait d’ailleurs joué sur cinq titres de Pictures at Eleven, le premier album solo de Plant en 1982.