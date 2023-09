Les débuts à la réalisation de Daniel Kaluuya au programme du London Film Festival

La première mondiale de "The Kitchen", un thriller dystopique qui marque les débuts à la réalisation de la star britannique Daniel Kaluuya, constituera l’un des événements du London Film Festival en octobre, ont annoncé ses organisateurs.

Ce film très attendu co-réalisé avec le Britannique Kibwe Tavares et qui a mis près de dix ans à voir le jour sera projeté en clôture de la 67e édition du festival (4 au 15 octobre), avant sa sortie dans les salles et sur Netflix. Il raconte la vie de marginaux à Londres dans un avenir où tous les logements sociaux y auraient été supprimés.

Daniel Kaluuya, connu pour ses rôles dans "Get Out", "Black Panther" ou encore "Judas and the Black Mesiah", qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, a coécrit le scénario.

Le London Film Festival s’ouvrira avec "Saltburn" de l’actrice et réalisatrice Emeral Fennell qui sera projeté pour la première fois hors des Etats-Unis. "Saltburn", l’un des films britanniques les plus attendus de l’année, est décrit comme "l’histoire d’une obsession" centrée sur une demeure anglaise, et a été comparé au film culte "Le talentueux M. Ripley". Le festival sera aussi marqué par la première mondiale de "The Book of Clarence", un drame biblique du réalisateur britannique Jeymes Samuel, avec Benedict Cumberbatch, James McAvoy, LaKeith Stanfield et David Oyelowo.

Devant la presse, la nouvelle directrice du festival, Kristy Matheson, n’a pas évoqué le possible impact de la grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens qui prive la Mostra de Venise de ses principales stars, se concentrant sur le programme.

Au total, 252 œuvres -longs et courts-métrages, films en réalité augmentée ou séries télévisées- seront présentées en provenance de 92 pays et en 79 langues. Quelque 39% des cinéastes sont des femmes ou des personnes non binaires.

Parmi les premières attendues figure aussi la suite du film d’animation "Chicken Run", 25 ans après la sortie de ce classique du studio Aardman ("Wallace et Gromit"). "Chicken Run : Dawn of the Nugget" sortira sur Netflix le 15 décembre. Seront aussi projetées des œuvres déjà montrées dans d’autres festivals comme le western de Martin Scorcese "Killers of the Flower Moon", "The Boy and the Heron" de Hayao Miyazaki et le documentaire de Steve McQueen sur Amsterdam "Occupied City".