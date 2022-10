Les débats de présidents de partis dans les médias, ça a de l’intérêt pour vous ?

Frédéric, un auditeur de Jurbise, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Ces débats n’ont aucun intérêt quand ils dérapent et que les politiques se lancent des invectives, c’est inintéressant pour le public. Quand on s’est mis d’accord sur un programme, il est hors de question de revenir et d’en discuter à nouveau. Je peux comprendre que chacun ait sa sensibilité politique et défende son avis, mais c’est inacceptable de se détruire en public, il faut des échanges corrects. Quand il y a débat, je coupe la télévision."