Deux plantations de cannabis mises au jour, un quartier perturbé par des consommateurs et revendeurs de drogues qui a retrouvé sa sérénité et le démantèlement d’un trafic de stupéfiants : le bourgmestre de Ciney et le chef de corps de la zone de police Condroz-Famenne ne sont pas peu fiers du bilan qu’ils ont tenu à montrer en détail à la presse ce mardi 18 avril. Un bilan en guise de message aux vendeurs, revendeurs, trafiquants de drogue : "Ciney est une ville paisible et calme, vous n’êtes pas les bienvenus", clame le bourgmestre Frédéric Deville.