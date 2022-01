Les dark kitchens se développent en Belgique

C’est dans une petite rue commerçante, loin de l’animation du centre de Gand que Casper a installé ses quartiers. Quand on passe la porte de la devanture bleu foncée, pas de salle de restaurant mais un grand espace qui accueille le ballet des livreurs. Il est peu avant midi et l’équipe est en plein rush. Elle envoie quelque 150 commandes en moyenne par jour. Un pic de 250 a même été atteint le premier jour de l’an.

La dark kitchen a été lancée en mars 2020. "On s’est inspiré des Etats-Unis. En 2019, on a eu l’idée de lancer le concept en Belgique car cela n’existait pas encore" explique Matthias Laga, CEO de Casper. "On a commencé durant le premier confinement. Ce n’était pas facile mais on s’est vite rendu compte que c’était le bon choix. On a vu notre chiffre d’affaires augmenter chaque mois. Le confinement nous a aidés car les gens ont été encouragés à commander à distance et à se faire livrer".

En deux ans, Casper a énormément grandi et compte désormais 6 dark kitchens à Gand, Leuven, Anvers, Bruges mais aussi Liège et Bruxelles. "Les coûts au démarrage sont moindres. Tu ne dois pas investir dans une devanture, dans un bon emplacement" précise le jeune CEO. "Tes frais de personnel sont aussi moins importants car tu n’as pas besoin de serveur. Tu peux investir davantage dans la cuisine".

La dark kitchen a fait sa place sur le marché mais sans faire de l’ombre à la restauration classique selon le directeur. "Je ne pense pas qu’une dark kitchen soit la concurrente d’un restaurant. Ce sont deux entités différentes, on n’offre pas la même expérience. On est plus une alternative au supermarché ou pour les personnes à la maison qui n’ont pas envie de cuisiner". Et pour attirer un maximum de clients, Casper compte aujourd’hui dix marques virtuelles différentes. Donnant l’impression aux clients de commander dans des restaurants différents mais en réalité, tout est bien produit au même endroit. "Nous essayons ainsi de répondre de la façon la plus large aux demandes des consommateurs. Quelqu’un peut commander un burger, une salade et une lasagne en une transaction et une livraison".