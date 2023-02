Depuis leur arrivée dans l’aventure de "The Dancer", les danseuses de la Yuka Dance ont su faire preuve de rigueur, de passion et de maturité malgré leur jeune âge. Très investies et bosseuses, les finalistes d’Aurel Zola ont dévoilé ce soir, le résultat de nombreuses semaines de travail acharné !

C’est donc dans de nouvelles tenues et dans un magnifique décor que les danseuses ont proposé une chorégraphie encore plus travaillée, synchronisée et accompagnée d'une scénographie hors du commun.