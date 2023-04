Les dangers des tulipes pour nos animaux de compagnie

Les signes sont facilement reconnaissables et ne laissent que peu de doute sur le déclenchement d’une situation anormale : le chien ou le chat salive abondamment, il peut en quelques heures seulement déclencher des troubles digestifs.

En cas d’intoxication plus massive, on observe des troubles cardiaques, respiratoires, des douleurs abdominales et dans les cas extrêmes ou si l’intoxication n’a pas été détectée assez rapidement, la situation s’aggrave, avec parfois des animaux qui perdent connaissance et tombent dans le coma. Dans ces cas-là, surtout ne faites ni boire ni manger votre chien ou votre chat !