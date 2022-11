Les dabloons : la monnaie imaginaire qui fait sensation sur TikTok.

C’est là tout l’intérêt de ce jeu de rôle communautaire : il n’est régi par aucune règle. N’importe qui est libre d’offrir ou de réclamer des "dabloons" aux autres internautes à travers de courtes vidéos, mettant souvent en scène des chats à l’air malicieux.

Le félin renvoie aux prémices de cette économie. Le site de référence Know Your Meme affirme qu’elle est issue d’un mème dans lequel un chat montre fièrement ses quatre doigts, et ayant pour légende la phrase "4 dabloons". Cette image serait apparue pour la première fois sur Instagram en avril 2021, et aurait donné naissance, quelques jours plus tard, à un autre mème fondateur de DabloonTok. Il reprend le même principe que le premier, un chat réclamant quatre dabloons, mais il s’articule autour d’un cliché flou d’un félin noir en plein mouvement.