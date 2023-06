Les cyanobactéries : un danger pour vos chiens lors des baignades en pleine nature

Les beaux jours sont de retour, les températures grimpent et au détour d’une balade, peut-être allez-vous trouver un point d’eau idéal pour une baignade pour votre chien. Est-ce sans danger ? Réponses avec la vétérinaire Bénédicte Flament dans Le 6/8.

La baignade est un chouette moment pour notre compagnon à quatre pattes surtout par des températures plus élevées, à condition de veiller au risque de noyade et d’hydrocution. Mais vous devez aussi bien choisir l’endroit de la baignade, prévient notre experte, et être attentif à la qualité de l’eau et ce afin d’éviter toutes conséquences qui pourraient être préjudiciables à nos chiens.

En effet, dans certaines rivières, ou certains petits étangs, on pourrait trouver des petites bactéries que l’on appelle les cyanobactéries : ce sont en réalité des particules extrêmement vieilles puisqu’elles sont présentes sur Terre depuis 2 à 3 milliards d’années. On les trouve dans les plantes, dans l’eau et dans le sable. Pour survivre, elles ne demandent que de la lumière, de la chaleur et des nutriments. En période de chaleur, elles prolifèrent volontiers dans les points d’eau où elles trouvent ce dont elles ont besoin.

Sans pluie régulière, elles se concentrent en certaines zones, stagnant et donnant à l’eau une coloration verdâtre ou bleutée en surface alors que dans le fond de l’eau on observe plutôt des amas noirâtres.