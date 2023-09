Les critiques d’Hugues Dayez : "Visions", Diane Kruger en héroïne hitchcockienne

Michel et Blandine, à la tête d’une petite entreprise, sont en train de boire la tasse : leur principal commanditaire a mis les voiles et, face au carnet de commandes de moins en moins fourni, Michel n’a pas eu le courage de licencier une partie de ses employés et a préféré truquer ses comptes pour encore espérer un nouveau prêt de sa banque. Coupable de faillite frauduleuse, le petit patron, avant de purger une peine de prison, va risquer le tout pour le tout et tenter d’organiser un hold-up avec l’aide de son ancien comptable et d’un de ses ouvriers, histoire de se remettre à flot…

Les frères bruxellois Olivier et Yves Ringer, remarqués pour leurs films pour la jeunesse comme "Pom le poulain" et "Les oiseaux de passage", s’aventurent cette fois dans un genre très usité : la comédie et le film de casse. A l’actif des "Gentils" : des personnages attachants, bien campés par des acteurs belges en pleine forme (Renaud Rutten, Isabelle de Hertogh, Tom Audenaert…) et un scénario assez ingénieux. Au passif, hélas : un rythme indolent, trop posé, alors qu’on aimerait tant voir cette intrigue menée tambour battant, avec un grain de folie.