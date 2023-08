Les critiques d’Hugues Dayez : "Une nuit", "Brève rencontre" selon Alex Lutz

L’heure de pointe, en début de soirée, dans le métro parisien. Une femme bouscule un homme ; une dispute éclate. L’ambiance est électrique… à un point tel que sortis de la rame, les deux inconnus vont faire l’amour sauvagement dans une cabine de photomaton. Passé ce moment de fièvre, arrive le moment de la vraie découverte : qui sont-ils ? Quelle est leur vie ? Aymeric et Nathalie vont vagabonder dans les rues de Paris, se raconter à bâtons rompus, tout en sachant que, dès la nuit finie, ils reviendront chacun à leur train-train quotidien et ne se reverront plus…

La thématique "boy meets girl" est presque aussi ancienne que le cinéma lui-même : de "Brève rencontre" de David Lean à "Before sunrise" de Richard Linklater (avec Ethan Hawke et Julie Delpy) – pour citer deux titres mémorables, on ne compte plus les comédies dramatiques basées sur cet argument de scénario. Alex Lutz apporte donc aujourd’hui sa petite pierre à l’édifice. "Une nuit" parvient-il à renouveler le genre ? Pas vraiment, et le tour de passe-passe final sonne un peu artificiel. Mais il y a les dialogues, souvent spirituels, le naturel du jeu et l’alchimie entre Alex Lutz et Karin Viard qui apportent, malgré tout, une certaine saveur à cette variation contemporaine autour d’un thème connu.