Les critiques d'Hugues Dayez : "Un métier sérieux", le monde de l’école vue du côté des profs

Olfa, mère de famille tunisienne, a quatre filles. Les deux aînées, Rahma et Ghofrane, l’ont quittée pour rejoindre Daech. Comment en est-on arrivé là ? Devant la caméra de Kaouther Ben Hania, elle et ses deux filles cadettes racontent. Pour compléter ce témoignage, la cinéaste a convié trois comédiennes pour incarner Olfa et ses deux filles absentes, et reconstitue avec elles les scènes les plus cruciales du destin de cette mère. Le puzzle de cette existence bouleversée se reconstitue progressivement : Olfa a grandi dans un univers de violence – violence imposée par un mari qu’elle n’aimait pas, par un divorce, par un nouveau compagnon sorti de prison. Et lorsque ses filles entrent dans l’adolescence et conteste son autorité, Olfa ne sait rien faire d’autre que les frapper… Alors Rahma et Ghofrane vont se détourner d’elle, jusqu’à rejoindre une autre autorité morale, à savoir l’intégrisme religieux.

A travers son procédé de reconstitution, annoncé d’emblée (car les comédiennes rencontrent Olfa et ses deux filles), Ben Hania arrive à insuffler un certain souffle cinématographique, qui rend le film assez interpellant, et incitant à la réflexion sur le sort des femmes en Tunisie. Interpellant, mais jamais émouvant, tant la personne d’Olfa accumule les erreurs de jugement et les comportements contradictoires qui suscitent, au final, peu d’empathie chez le spectateur.