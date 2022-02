Les critiques d’Hugues Dayez : "Un autre monde", Vincent Lindon et la détresse d’un patron

Béatrice (Marina Foïs) enterre son mari, son aîné de vingt ans. Derrière les discours louangeurs de ses collègues policiers, on devine un portrait moins flatteur : c’était un homme d’extrême-droite, porté sur la bouteille et souvent violent. Béatrice, aide-soignante dans un service de gériatrie, vit son deuil avec sa mère et son fils adolescent. Un soir, en rentrant du travail, elle renverse un réfugié, et accepte de le conduire à un endroit où elle n’a jamais mis les pieds : la jungle de Calais, cet entrepôt à ciel ouvert de migrants qui rêvent de traverser la Manche pour s’installer en Angleterre… Le contact avec cette réalité douloureuse va insidieusement changer Béatrice, à tel point qu’elle accepte un jour d’héberger chez elle deux Iraniens, et va tomber amoureuse de l’un d’eux, Mokhtar. Au mépris du qu’en-dira-t-on de son voisinage et des anciens amis – qui votent majoritairement FN -, Béatrice va prendre fait et cause à 100% pour Mokhtar…

Marina Foïs a suscité l’adaptation à l’écran du récit de Béatrice Huret, "Calais mon amour", qui dépeint le parcours d’une femme modeste qui a grandi comme militante FN, et qui, par amour, a totalement changé de conviction, jusqu’à affronter la justice de son pays pour sauver un enseignant iranien…

Dans ce registre dramatique, Foïs convainc plus que dans les comédies, et pour ses premiers pas derrière la caméra, Jérémie Elkaïm (acteur et coscénariste de "La guerre est déclarée") signe une mise en scène pudique et sensible, au service de son sujet. "La réalité dépasse parfois la fiction" : la trajectoire de Béatrice Huret semble tellement incroyable qu’elle méritait pleinement d’être portée à l’écran. Avec "Ils sont vivants", c’est aujourd’hui chose (bien) faite.