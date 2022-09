Les critiques d’Hugues Dayez : "Triangle of sadness", une éblouissante Palme d’Or

"Triangle of sadness" ("Sans filtre", titre exploité en France) est construit comme une tragicomédie en trois actes. Acte 1 : Carl et Yaya forment un couple de top models. Lui est moins célèbre qu’elle, gagne moins d’argent, et cela pose parfois des problèmes… Acte 2 : Comme elle est influenceuse, Yaya emmène son petit ami dans une croisière de luxe où elle a été invitée. Sur le yacht, ils croisent une faune richissime, un oligarque russe, des vieux millionnaires esseulés qui attendent un des moments forts de la croisière, le dîner de gala. Mais lorsque la fameuse soirée arrive, une houle tenace va transformer le grand moment en désastre. Acte 3 : certains passagers du yacht se retrouvent sur une île déserte, où les serviteurs risquent bien de devenir les maîtres…

La force du cinéma d’Ostlund, c’est qu’il arrive à faire de chaque séquence de son film un morceau de bravoure. Il n’y a jamais de scènes de transition chez lui, chaque minute est inventive et savoureuse. L’autre formidable atout du cinéaste suédois, c’est sa capacité à surprendre. Alors que la majorité des scénarios de comédie sont prévisibles de A à Z, celui de "Triangle of sadness" regorge de trouvailles inattendues, de gags imprévisibles. Enfin, à une époque où le "politiquement correct" règne hélas en maître, le lauréat de deux Palmes d’Or ose des scènes délicieusement outrancières et décapantes. Ostlund, c’est le chaînon manquant entre Luis Bunuel et Michael Haneke : du premier, il prolonge l’humour anarchiste et surréaliste, du second, il a hérité d’une capacité d’observation du genre humain pleine d’acuité et de pertinence. Un très grand film d’un très grand cinéaste, et un infini plaisir pour tous les amoureux du vrai cinéma.