Les critiques d’Hugues Dayez : "Tori et Lokita", un retour aux sources pour les frères Dardenne

Neil (Tim Roth) et sa femme Alice (Charlotte Gainsbourg), couple de Londoniens fortunés, passent leurs vacances avec leurs enfants dans une somptueuse villa dans la banlieue d’Acapulco. Mais ce bien-être est interrompu lorsqu’Alice reçoit un coup de fil lui annonçant le décès d’un proche ; elle doit rentrer en Angleterre par le premier avion. A l’aéroport, son mari prétexte l’oubli de son passeport pour rester à Acapulco. Mais au lieu de retourner dans son luxueux logement, il demande au taxi de le déposer dans un hôtel bien plus modeste, au cœur des quartiers populeux de la ville…

Pourquoi cet homme taciturne a-t-il décidé de mentir à sa femme et de larguer les amarres ? Le cinéaste mexicain Michel Franco ne répondra que tardivement à cette question, et laisse le malaise s’installer. "Sundown" est à la fois le portrait d’un homme qui a choisi de se laisser dériver, et de la face cachée d’une ville touristique, bien loin des clichés véhiculés par les agences de voyages. Dans un rôle tout en intériorité, le charismatique Tim Roth impose une fois de plus sa présence. "Sundown" est à la fois frustrant et envoûtant, car le spectateur se perd dans Acapulco comme le personnage principal du film…