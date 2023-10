Les critiques d’Hugues Dayez : "Toni en famille", émouvante Camille Cottin

Anne, brillante avocate spécialisée dans le droit de la famille, vit une existence bourgeoise dans sa villa cossue avec son mari Pierre, homme d’affaires avec qui elle a adopté deux petites filles. Son existence bien réglée est secouée par l’arrivée de Théo, jeune adulte de 17 ans, le fils d’un premier mariage de Pierre, qui en récupère la garde. Les rapports entre le garçon et son papa sont très tendus, et Anne, en essayant d’adoucir l’atmosphère dans la maison, va se rapprocher insensiblement de Théo, jusqu’à franchir la ligne rouge et avoir une aventure avec lui…

"L’été dernier", qui marque le retour derrière la caméra de Catherine Breillat (75 ans) après dix ans d’absence, est le remake libre d’un film danois ("Queen of hearts" avec Trine Dyrholm). On pouvait craindre un désir de provocation gratuite chez la cinéaste autrice de "Romance" avec Rocco Siffredi ; il n’en est rien : "L’été dernier" est un drame psychologique assez subtil, qui dépeint les contradictions d’une femme habituée à contrôler la situation et qui s’abandonne à un fantasme de jeunesse. Il fallait une actrice intelligente et courageuse pour incarner Anne, Catherine Breillat l’a trouvée en Léa Drucker : elle est parfaite, et restitue à merveille l’humanité parfois perverse de son personnage.