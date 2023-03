Les critiques d’Hugues Dayez : "The Son", radioscopie d’une relation père/fils par Florian Zeller

Peter (Hugh Jackman), avocat d’affaires new yorkais tenté par la politique, reçoit un coup de fil inquiet de son ex-femme (Laura Dern) : leur fils Nicholas, 17 ans, est en décrochage scolaire et a rompu le dialogue avec elle. Peter accepte de l’accueillir dans son appartement à Manhattan, où il a refait sa vie avec une jeune compagne (Vanessa Kirby), qui vient de lui donner un nouvel enfant… Peter est de bonne volonté, mais ce "workoholic" ne sait pas trop comment renouer le dialogue avec son grand adolescent, en proie à des angoisses existentielles.

Avec "The Son", Florian Zeller aborde un thème éternel, celui du conflit des générations, de l’incommunicabilité entre des parents et un adolescent enfermé dans ses questionnements et ses idées noires. Il le fait en choisissant de dresser le portrait du père, un homme qui s’est "fait tout seul", contre l’image de son propre paternel, monstre d’égoïsme (Anthony Hopkins, présent dans une seule scène, magistral), et qui s’est construit sur un nombre restreint de valeurs – le travail, le mérite – sans trop se poser de questions. Le mutisme de son fils va faire exploser douloureusement ses certitudes.

"The Son" est sans doute un film moins parfaitement abouti que "The Father". Mais à travers une mise en scène fluide, sans esbroufe, et des dialogues sobres et justes, il parvient à reposer les questions essentielles : c’est quoi, réussir sa vie ? C’est quoi, être un "bon père" ? Le film ne donne pas de réponse définitive, à chacun sa vérité. Et le casting réuni par Zeller est de premier ordre pour défendre ce qu’il a à dire.