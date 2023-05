Les critiques d’Hugues Dayez : "The quiet girl", le pouvoir évocateur du non-dit

La réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Bill, jeune père de deux enfants nés de mères différentes, enchaîne les petites combines et croit avoir trouvé la montre en or lorsqu’il achète un caniche et espère monter un élevage très lucratif. Matho, lui, entre dans l’adolescence avec un père dealer et grandit sans repère et sans amour… Comment survivre dans cette région perdue au milieu de nulle part, où les traditions indiennes ne sont plus que des lointains et piteux souvenirs ?

Le duo de réalisatrices Gina Gammell et Riley Keough (par ailleurs petite-fille d’Elvis Presley et actrice vue dans la série "Daisy Jones and the Six"), à travers les destins croisés de Bill et de Matho, a voulu brosser une fresque sur le sort pitoyable réservé aux "natives" (ceux qu’on appelait dans le passé les "Peaux-Rouges") dans l’Amérique d’aujourd’hui.

Si le film touche par son réalisme et par cette photographie d’une réalité si rarement montrée à l’écran, il convainc moins dans son récit, qui avance cahin-caha et souffre de longueurs qui diluent sa force dramatique. Malgré ces faiblesses, "War Pony" a séduit un jury cannois qui lui a décerné la Caméra d’Or, soit le prix du meilleur film du festival l’an dernier.