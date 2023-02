Les critiques d’Hugues Dayez : "The Fabelmans", Spielberg et sa madeleine de Proust

"The Fabelmans", c’est l’histoire de Sammy, passionné par le cinéma dès son enfance, qui grandit dans un patelin de l’Arizona entre un père ingénieur – qui rêve pour son fils d’un métier "sérieux" – et une mère pianiste, un peu fantasque, mais qui comprend mieux les désirs artistiques de son petit garçon. A travers les déboires de son adolescence (le divorce de ses parents, un déménagement non voulu en Californie, les brimades antisémites subies au collège), Sammy va s’accrocher à son rêve coûte que coûte, en bricolant des petits courts métrages qui lui donnent l’illusion de pouvoir un jour devenir cinéaste…

"The Fabelmans" a été un échec cuisant au box-office aux USA. On imagine que pour les teenagers d’aujourd’hui, qui peuvent filmer tout ce qu’ils désirent avec un téléphone portable, voir les efforts d’un adolescent juif dans les années 50 pour acheter de la pellicule, une caméra 8 mm et une colleuse pour monter ses films, doit être un spectacle assez hermétique. Et pourtant ! Comprendre, à travers "The Fabelmans", la vocation d’un des cinéastes les plus importants de ces 50 dernières années, est à la fois assez émouvant et passionnant. Certes, ce film-fleuve n’est sans doute pas parfait ; Spielberg a peut-être voulu y mettre trop de choses. Mais il contient suffisamment de scènes fortes pour mériter amplement le détour.

Et la séquence où le jeune Sammy parvient à décrocher une entrevue avec un cinéaste hollywoodien de légende (campé par un méconnaissable David Lynch, en guise de clin d’œil) est carrément une scène d’anthologie.