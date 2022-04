Les critiques d’Hugues Dayez : "The Duke" ou comment la réalité dépasse la fiction

Robert Eggers s’est constitué un large cercle de fans avec deux films : "The witch" (qui a révélé Anya Taylor-Joy, bien avant la série "The Queen’s gambit") et "The lighthouse" (avec Robert Pattinson et Willem Defoe). Avec "The Northman", Eggers quitte l’univers des modestes productions indépendantes pour s’aventurer sur le terrain des superproductions hollywoodiennes. Il choisit avec "The Northman" de revisiter la légende nordique d’Hamlet, jeune prince qui voit son père, le roi, assassiné par son frère. L’enfant parvient à s’échapper et, en grandissant, nourrit un seul objectif : tuer son oncle, venger ainsi son père, et retrouver sa mère.

Avec ce projet ambitieux, on sent Eggers partagé entre deux ambitions, D’un côté, respecter le cahier des charges d’un gros projet "mainstream" en offrant une intrigue truffée de batailles spectaculaires, à la manière d’un nouveau Ridley Scott. De l’autre, explorer l’univers onirique – voire cauchemardesque – des croyances des Vikings, avec moult sorcières et rituels envoûtants, pour satisfaire sa propension aux images à la fois belles et terrifiantes. Il en résulte un film hybride, moitié film d’auteur "arty", moitié "blockbuster"… qui risque à la fois de déconcerter ses fans de la première heure, et le grand public avide de film d’action.