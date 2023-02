Les critiques d’Hugues Dayez : "The Chapel", un suspense original à la Chapelle Reine Elisabeth

Jafar Panahi est au cœur de l’actualité : le cinéaste iranien vient d’être libéré après avoir passé sept mois en prison, et alors qu’il venait d’entamer une grève de la faim. Célébré dans les festivals internationaux depuis plus de deux décennies, Panahi est devenu le symbole de l’artiste résistant et intègre, cherchant par tous les moyens à exercer son métier librement dans un pays où le pouvoir en place cherche à le faire taire.

"No bears", auréolé d’un prix spécial à la dernière Mostra, est une fois de plus un film de contrebande, où Panahi, frappé d’interdiction de filmer, ruse avec le régime. Il se filme, installé dans un petit village près de la frontière, d’où, via son PC, il donne des indications à distance à son assistant metteur en scène pour filmer un nouveau long-métrage dans les rues de Téhéran. Le sujet du film, c’est le destin d’un couple qui tente de quitter le pays et de trouver des passeports européens. Mais tandis qu’il filme de loin cette histoire d’amour, Jafar Panahi est pris à partie par les autorités du village : n’a-t-il pas pris des photos d’un couple illégitime qui fait scandale dans le patelin ? Que compte-t-il faire de ces photos ? Alors que le cinéaste se croyait "planqué", bien loin des diktats officiels, il se retrouve pris en tenaille…

"No bears", à travers sa mise en abyme, pose la question : que filmer encore aujourd’hui en Iran ? Et comment le filmer ? Il y a beaucoup de significations implicites dans ce film intéressant et courageux, mais parfois un peu opaque… A réserver aux cinéphiles assidus du travail de Panahi.