Les critiques d’Hugues Dayez : "Tár", éblouissante composition de Cate Blanchett

Dans le monde de la musique classique, Lydia Tár est une star. Rare cheffe d’orchestre dans un monde d’homme, elle s’apprête à diriger la 5e symphonie de Mahler avec le prestigieux orchestre philharmonique de Berlin. Professeur à la Julliard School à New York, invitée dans le monde entier, Lydia est entièrement dévouée à son art… A un point tel qu’elle ne se rend pas compte que son comportement parfois cassant peut avoir des conséquences désastreuses. Sa compagne Sharon (l’actrice allemande Nina Hoss), sa fidèle assistante Francesca (Noémie Merlant dans son premier rôle en anglais) essayent de lui envoyer des signaux d’alerte, mais rien n’y fait : Lydia s’enferre dans ses certitudes… Au risque de se brûler les ailes.

Ce que réussit Cate Blanchett dans ce drame psychologique défie l’entendement. Répondant aux exigences de Todd Field, les séances de répétitions musicales ne sont pas feintes, l’actrice a réellement appris à diriger des fragments de symphonie, et s’est remise à jouer au piano. Le résultat est saisissant de réalisme et de profondeur. Mais surtout, elle parvient à exprimer avec une sobriété parfaite toutes les contradictions de son personnage : Lydia est à la fois brillante et arrogante, belle et fragile, sensible et distante… Et ce que le cinéaste Todd Field (auteur des magnifiques "In the bedroom" et "Little Children") parvient à questionner à partir de ce personnage, c’est le pouvoir né de la célébrité, et le danger d’un mauvais usage de ce pouvoir. Film exigeant, totalement atypique, "Tár" est un grand film, porté par une grande actrice.