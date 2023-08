Les critiques d’Hugues Dayez : "Strange way of life", le western gay de Pedro Almodovar

Le samedi 3 juin 2017, Reality Winner, jeune Américaine de vingt-cinq ans, ancienne militaire de l’US Air Force, traductrice spécialisée en langues orientales, est interpellée devant son domicile par deux agents du FBI. D’emblée, le duo précise à la jeune femme qu’ils sont détenteurs d’un mandat de perquisition et qu’il vaut mieux pour elle qu’elle coopère pleinement pendant leur intervention… De quel délit s’est-elle rendue coupable, qui nécessite bientôt, en plus des deux agents, des moyens de plus en plus inquiétants ?

"Reality" est à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Des acteurs professionnels – dont Sydney Sweeney (vue dans "The white lotus") qui incarne Reality Winner – rejouent, mot pour mot, l’interrogatoire de la jeune femme par le FBI, qui a été enregistré intégralement. A l’écran, le résultat donne froid dans le dos. Loin des clichés hollywoodiens qui résument toujours une intervention du FBI en quelques minutes et une ou deux scènes choc, ce film dense d’une heure vingt génère un malaise grandissant, en montrant comment, tout en restant parfaitement aimables et policés, les deux agents du FBI mènent un véritable jeu du chat et de la souris pour pousser la jeune femme dans ses derniers retranchements.

En filigrane, le film de Tina Satter montre combien l’Amérique de Trump (on est en juin 2017, soit six mois après son arrivée au pouvoir) est dominée par un climat de paranoïa grandissant. Le film est non seulement fort sur le plan dramatique, il est salutaire.