Les critiques d’Hugues Dayez : "Sick of myself", un conte cruel norvégien

C’est l’histoire d’un jeune couple, Thomas et Signe. Thomas, qui subtilise du mobilier dans des magasins de design, le "déstructure" pour en faire des installations d’art contemporain. Arriviste, Thomas est un monstre d’égoïsme et de narcissisme mêlés. Signe, jolie jeune fille blonde, vit dans son nombre, et fait tout pour attirer plus d’attention de sa part. Un jour, en surfant sur le web, elle tombe sur un article qui dénonce les effets secondaires désastreux d’un médicament russe. Avec l’aide d’un ami dealer, elle parvient à s’en procurer et, sans hésiter, s’inflige quotidiennement des doses excessives des fameuses pilules. Le résultat ne se fait pas attendre : rougeur, démangeaisons… et des véritables plaies sur le visage. Hélas, Thomas ne s’intéresse guère plus à Signe, entièrement absorbé par la préparation d’une exposition de ses "œuvres". Qu’à cela ne tienne, Signe va mettre en scène sa maladie sur les réseaux sociaux…

A travers ce portrait d’une relation toxique, Kristoffer Borgli va pousser très loin la question : jusqu’à quels excès peut mener la soif inextinguible de reconnaissance ? Avec ce conte cruel, le cinéaste stigmatise les excès d’une génération obsédée par le désir de notoriété, la dictature des réseaux sociaux, l’exploitation de la différence – la maladie de Signe – par l’empire du marketing… Doté d’une mise en scène sobre et efficace, "Sick of myself" est un film qui donne froid dans le dos – et fait salutairement réfléchir.