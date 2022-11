Les critiques d’Hugues Dayez : "She Said", "Les femmes du Président" ?

Depuis cinq ans, les répercussions de ce scandale se font encore sentir, avec la montée en puissance du mouvement #MeToo et les plaintes pour harcèlement qui se sont multipliées dans le milieu du show-business, déboulonnant bon nombre de statues. Aujourd’hui, c’est un grand studio hollywoodien, Universal, qui s’intéresse à la genèse de ce scandale dans "She said". Harvey Weinstein, patron avec son frère du studio Miramax, véritable "faiseur de rois" à la ville, prédateur sexuel dans le privé, semblait intouchable tant son pouvoir d’influence était grand.

C’est ce que montre d’emblée "She said" : Jodi Kantor et Megan Twohey, qui vont s’associer pour mener cette enquête, se heurtent à un obstacle de taille : si plusieurs anciennes actrices ou collaboratrices de Weinstein acceptent de raconter les sévices qu’elles ont subis, c’est toujours "off micro", car l’homme a le bras tellement long qu’elles redoutent les représailles… Ou alors elles ont accepté de recevoir des indemnités de Miramax en échange de leur silence.

La réalisatrice Maria Schrader (révélée par le succès de la série "Unorthodox") ne s’embarrasse pas d’effets de style et se met complètement au service de son sujet, qui est double. Primo, retracer, à travers une série de témoignages le "système Weinstein" qui lui a garanti l’impunité pendant tant d’années ; secundo, montrer les défis du journalisme d’investigation, à savoir convaincre les témoins de s’exprimer au micro, faire réagir le principal incriminé, résister aux pressions… Et ne pas se faire doubler par un concurrent enquêtant sur le même dossier, à savoir Ronan Farrow pour "The New Yorker". A une époque où ce journalisme de qualité est menacé en permanence par les fake news, " She said " n’est pas un film inutile.