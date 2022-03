Les critiques d’Hugues Dayez : "Rien à foutre", l’envers du décor des vols low cost

Début de l’été, dans une petite ville scandinave. Un couple emménage dans un appartement d’un grand immeuble dans une banlieue verte, avec ses deux filles. L’aînée, Anna, adolescente, est autiste profonde (elle ne parle pas), et sa sœur cadette Ida souffre évidemment de ne pas faire l’objet de toutes les attentions de ses parents. C’est la période des vacances scolaires, et Ida va sympathiser avec deux petits voisins, Ben et Aisha. Ben semble avoir des dons de télékinésie, il parvient à déplacer des petits objets sans les toucher, tandis qu’Aisha est télépathe, et entre en communion avec Anna, réussissant même à lui faire prononcer quelques mots… Mais ces dons paranormaux vont avoir des conséquences de plus en plus funestes.

Avec "The innocents", le scénariste et réalisateur norvégien Eskil Vogt fait preuve d’une véritable maestria de mise en scène, parvenant à créer un climat d’étrangeté dans des décors on ne peut plus anodins, avec une économie d’effets saisissante. Chez lui, pas de scènes de nuit, pas de grand manoir gothique, pas le moindre cliché : dans une lumière estivale et un univers totalement banal – qui n’inspirerait a priori aucun chef décorateur -, il fait naître un véritable suspense… Bien sûr, associer l’enfance et le fantastique n’est pas nouveau – le titre peut d’ailleurs être vu comme une référence directe au chef-d’œuvre "Les innocents" de Jack Clayton d’après "Le tour d’écrou" d’Henry James, avec deux enfants envoûtés en vedette – mais le film de Vogt apporte une pierre originale au genre.