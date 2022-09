Les critiques d’Hugues Dayez : "Revoir Paris", le temps de la maturité pour Virginie Efira

Londres, années 50. Dans le West End, le quartier des théâtres, une pièce policière fait un malheur : "The mousetrap (La souricière)" d’Agatha Christie. Le succès est tel que des producteurs songent à l’adapter au cinéma… Mais rien ne va plus lorsque le réalisateur pressenti est sauvagement assassiné dans les coulisses du théâtre. Pour mener l’enquête, l’inspecteur Stoppard (Sam Rockwell, affublé d’un vieil imper et d’une grosse moustache), un tantinet blasé, est flanquée d’une jeune recrue, l’agent Stalker (Saoirse Ronan, pétillante), particulièrement motivée…

Le réalisateur Tom George, qui a fait ses classes en réalisant des séries pour la BBC, signe ici à la fois un hommage et un pastiche des "whodunit", les romans policiers à énigme popularisés par Agatha Christie. Le film respecte les règles du genre – un huis clos où tous les protagonistes deviennent, chacun à leur tour, des suspects – et en même temps, multiplie les clins d’œil et revisite les clichés souvent utilisés par "La reine du crime". La reconstitution d’époque est séduisante, le casting (où l’on retrouve aussi Adrian Brody et Ruth "The affair" Wilson) est réjouissant… Seule la mise en scène est parfois un peu trop appliquée et manque un peu de souffle. Mais l’ensemble est suffisamment facétieux pour générer un divertissement tout à fait recommandable.